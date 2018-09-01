Видео: В Сочи после неудачной посадки загорелся самолет

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы, загорелся в аэропорту после неудачной посадки. Видео инцидента опубликовано в Instagram пользователя srs93sochi.

"В Аэропорту горит самолёт... Выкатился за пределы полосы... Условия погоды сегодня жёсткие как никогда..." - прокомментировал автор ролика.

По данным "Интерфакса", инцидент произошел в 2:59 по московскому времени. Приземлившись со второй попытки, самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу, где произошло возгорание.

"Boeing выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - сказал источник агентства.

Из-за удара о земляную насыпь возникло возгорание, которое вскоре было потушено.

"Там быстро локализовали все. Пожар локализован, в 03:20 авиадиспетчер сообщил, что пожар локализован, жертв и пострадавших нет", - сообщил собеседник ТАСС.

В то же время РИА Новости сообщает о шестерых пострадавших, четверо из которых госпитализированы. Всего в самолете, по разным данным, было 160 или 166 пассажиров.