Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair и аэропорта Сочи, где произошел выкат самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, а также диспетчерской службы воздушной гавани, подтвердили "РГ" в ведомстве.

Boeing 737-800 авиакомпании Utair скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси, у левого крыла были оторваны обе консоли и произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, пострадало шесть человек.

Пострадавшим положены компенсации, которые будут выплачиваться в страховой компании "Сургутнефтегаз", передает РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.