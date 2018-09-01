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01.09.2018 13:41
Рубрика: Экономика

Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair и аэропорта Сочи, где произошел выкат самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, а также диспетчерской службы воздушной гавани, подтвердили "РГ" в ведомстве.

Минтранс: Пассажиры UTair смогут вернуться домой из Сочи на поезде

Boeing 737-800 авиакомпании Utair скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси, у левого крыла были оторваны обе консоли и произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, пострадало шесть человек.

Пострадавшим положены компенсации, которые будут выплачиваться в страховой компании "Сургутнефтегаз", передает РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Министерство транспорта Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Авиакатастрофы
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