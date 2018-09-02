Под Калугой два человека погибли при обрушении балкона

Следователи начали проверку обстоятельств гибели людей в Обнинске при обрушении балконного ограждения. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Калужской области.

Вечером 1 сентября в общежитии на улице Победы обрушилось металлическое ограждение балкона, на котором стояли три человека. Они упали вниз вместе с конструкцией. Мужчина погиб на месте, двух женщин с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позже одна из них скончалась.

- В рамках проверки следователи установят все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессульное решение, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лилия Мошкова.