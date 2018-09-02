К поискам пропавшего в Иркутской области Ми-8 привлекли два борта

В поисках пропавшего сегодня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области Ми-8 авиакомпании "Ангара", на борту которого находились три человека, задействованы вертолет и самолет Ан-26. Сейчас операция приостановлена до рассвета.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представиля перевозчика.

Напомним, экипаж разыскиваемого Ми-8, вылетевшего с целью аэрофотосъемки из Усть-Кута в поселок Кунерма, не вышел на связь в 9:00 по московскому времени. Специалисты не исключают вынужденную посадку.

Поиски организованы силами Росавиации, обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.