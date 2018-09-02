В летевший из Москвы в Норильск самолет ударила молния

Следовавший из Москвы в Норильск самолет авиакомпании NordStar со 170 пассажирами на борту через пять минут после взлета попал в грозовой поток и подвергся удару молнии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. старшего помощника транспортного прокурора Андрея Горелова.

Он пояснил, что все системы воздушного судна работали в штатном режиме и посадка в аэропорту Норильска прошла благополучно. В результате происшествия никто из 170 пассажиров и пятерых членов экипажа не пострадал.

Сейчас сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проводят проверку инцидента.