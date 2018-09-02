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02.09.2018 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге две женщины и ребенок пострадали в ДТП с эвакуатором

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых иномарок и эвакуатора. В результате пострадали две женщины и 11-летний ребенок.

В Ленобласти пострадавший в ДТП провел четыре дня рядом с погибшим

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 11.40 у дома 43 по проспекту Славы. 29-летний водитель Peugeot 301 врезался в эвакуатор, тот протаранил Kia Rio, а корейская иномарка столкнулась с Renault.

В Peugeot пострадали три пассажира. Две женщины 1975 и 1979 года рождения госпитализированы с травмами средней тяжести. 11-летний мальчик, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии. УГИБДД проводит проверку обстоятельств ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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