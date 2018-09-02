В Петербурге две женщины и ребенок пострадали в ДТП с эвакуатором

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых иномарок и эвакуатора. В результате пострадали две женщины и 11-летний ребенок.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 11.40 у дома 43 по проспекту Славы. 29-летний водитель Peugeot 301 врезался в эвакуатор, тот протаранил Kia Rio, а корейская иномарка столкнулась с Renault.

В Peugeot пострадали три пассажира. Две женщины 1975 и 1979 года рождения госпитализированы с травмами средней тяжести. 11-летний мальчик, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии. УГИБДД проводит проверку обстоятельств ДТП.