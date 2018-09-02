В Петербурге мужчину задержали за стрельбу из окна

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, стрелял из окна дома №76 по улице Костюшко.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибших и пострадавших нет.

В полицию обратились обеспокоенные горожане, которые сообщили, что слышали выстрелы. Прибывшие стражи порядка вошли в квартиру, где, по данным очевидцев, находился стрелок, и вывели оттуда мужчину 1973 года рождения. Также в квартире находилось охотничье ружье.

Сейчас мужчину отправили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия ведется опрос очевидцев. Также во дворе дома №76 по улице Костюшко дежурят кареты "скорой" и спасатели.