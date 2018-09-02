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02.09.2018 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчину задержали за стрельбу из окна

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, стрелял из окна дома №76 по улице Костюшко.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибших и пострадавших нет.

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В полицию обратились обеспокоенные горожане, которые сообщили, что слышали выстрелы. Прибывшие стражи порядка вошли в квартиру, где, по данным очевидцев, находился стрелок, и вывели оттуда мужчину 1973 года рождения. Также в квартире находилось охотничье ружье.

Сейчас мужчину отправили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия ведется опрос очевидцев. Также во дворе дома №76 по улице Костюшко дежурят кареты "скорой" и спасатели.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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