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02.09.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Началась расшифровка "черных ящиков" пострадавшего в Сочи Boeing

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Специалисты в Москве приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета авиакомпании UTair, выкатившегося на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи. Эту информацию подтвердили корреспонденту "РГ" в экстренных службах региона.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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По их данным, "черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета, к расследованию инцидента приступила созданная в ведомстве комиссия.

Напомним, самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. Из-за возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, была повреждена носовая часть воздушного судна.

На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Как отмечают эксперты, локализовать ЧС в максимально сжатые сроки удалось благодаря самоотверженности и слаженной работе сотрудников Международного аэропорта Сочи.

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