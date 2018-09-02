Началась расшифровка "черных ящиков" пострадавшего в Сочи Boeing

Специалисты в Москве приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета авиакомпании UTair, выкатившегося на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи. Эту информацию подтвердили корреспонденту "РГ" в экстренных службах региона.

По их данным, "черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета, к расследованию инцидента приступила созданная в ведомстве комиссия.

Напомним, самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. Из-за возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, была повреждена носовая часть воздушного судна.

На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Как отмечают эксперты, локализовать ЧС в максимально сжатые сроки удалось благодаря самоотверженности и слаженной работе сотрудников Международного аэропорта Сочи.