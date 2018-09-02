Новости

Умер актер Святослав Ушаков 02.09.2018
В Норвегии начали расследовать исчезновение соратника Ассанжа 02.09.2018
Найденные у ДАИШ швейцарские гранаты могли попасть в Сирию через ОАЭ 02.09.2018
В Петербурге мужчину задержали за стрельбу из окна 02.09.2018
В Эрмитаже покажут шедевры Рембрандта и Вермеера 02.09.2018
В Ростове возле школы нашли учебные гранаты 02.09.2018
Обезболивающее без побочных эффектов и привыкания разработали в США 02.09.2018
Из больницы Сочи выписаны дети, пострадавшие при возгорании самолета 02.09.2018
Появилось видео стрельбы по полицейским на Урале 02.09.2018
В столице Ливии ввели чрезвычайное положение 02.09.2018
В Египте обнаружена деревня эпохи неолита 02.09.2018
В Таиланде зафиксировано больше 50 тысяч случаев лихорадки Денге 02.09.2018
"Витесс" Слуцкого крупно проиграл "Аяксу" 02.09.2018
В Индонезии завершились XVIII летние Азиатские игры 02.09.2018
Аятолла Хаменеи счел маловероятной войну с участием Ирана 02.09.2018
Песков рассказал о реакции животных на Путина в Туве 02.09.2018
В Петербурге две женщины и ребенок пострадали в ДТП с эвакуатором 02.09.2018
Робин Райт из "Карточного домика" заступилась за Кевина Спейси 02.09.2018
ДНР: Киев готовит наступление с использованием западных наемников 02.09.2018
Россияне взяли "золото" и "бронзу" в первый день ЧМ по стрельбе 02.09.2018
На Дону нашли древнее погребение младенцев в амфорах 02.09.2018
В Петербурге рекордсмены Гиннесса по высшему пилотажу устроят авиашоу 02.09.2018
Собянин предложил назвать Театр на Дубровке именем Иосифа Кобзона 02.09.2018
Алексей Иванов написал книгу про пионеров-вампиров 02.09.2018
Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном 02.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Какие новые законы ожидают автовладельцев
Какие новые законы ожидают автовладельцев
02.09.2018 22:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не хватило полосы

Сложные погодные условия могли стать причиной жесткой посадки самолета в Сочи
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край) , Татьяна Шадрина (Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск №7657 (194)
Посадка Boeing-737-8AS авиакомпании "ЮТэйр" производилась в сложных метеоусловиях в ночное время в аэропорту Сочи, констатировали в Росавиации. Были сильные порывы ветра и дождь. А значит, снижена видимость и сцепление со взлетно-посадочной полосой.

"Черные ящики" заговорили

Следствие, как положено, рассматривает несколько версий: от погодных условий, неисправности техники до человеческого фактора. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Фото: depositphotos.com
В летевший из Москвы в Норильск самолет ударила молния

По данным следователей, уже допросили пилотов, сотрудников аэропорта и наземных служб. К тому же в местном аэропорту, а также во аэропорту Внуково, откуда вылетел Boeing, и в компании "ЮТэйр", прошла выемка нужных для разбора инцидента документов.

Диспетчерские службы, аэропорт и компанию проверяет не только следователи, но и специалисты Ространснадзора и Росавиация на предмет соблюдения всех норм и правил. Расследованием всех обстоятельств и причин происшествия занимается специальная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей, аэропорта Сочи, авиакомпании "ЮТэйр".

Межгосударственный авиационный комитет тоже приступил к расследованию причин авиаинцидента. Самописцы с борта самолета сняты и переданы специалистам для расшифровки. Так как в кабине экипажа не было пожара, "черные ящики" находятся в хорошем состоянии.

Сели в грозу

Если восстанавливать цепочку событий, то при первом заходе на посадку из-за непогоды экипаж ушел на второй круг.

В тот момент шел ливень категории "опасное явление" (за час выпало 66,2 миллиметра осадков), а также дул шквалистый ветер 23 метра в секунду, и начиналась гроза, рассказала замначальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.

Слаженная работа оперативных служб в аэропорту Сочи помогла избежать жертв среди пассажиров и экипажа

После приземления во время пробега по полосе самолет выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы, отмечается в сообщении Росавиации. По сути ему просто не хватило полосы для того, чтобы затормозить.

И еще сыграл роль эффект аквапланирования, то есть самолету не за что было зацепиться, он просто скользил, как по маслу. А скорость у него, скорее всего, была не менее 200 километров в час, предполагают эксперты. Что как раз и привело к тому, что он пробил заградительные сооружения полосы и съехал в реку.

Самолет получил значительные повреждения, возник пожар. У него был поврежден левый двигатель и крыло.

Огонь сбили за 8 минут

Слаженная работа оперативных служб в аэропорту помогла избежать жертв среди пассажиров и экипажа Boeing. Из 170 находившихся в момент ЧП на борту помощь медиков понадобилась 18, которые все же успели за 17-минутную эвакуацию вдохнуть угарного газа.

Как позже стало известно, в ходе спасательной операции умер сотрудник аэропорта - руководитель комплексной смены Владимир Бегиян. Это он первым пришел на помощь пострадавшим. Владимир проработал в аэропорту Сочи более 33 лет. По предварительным данным, у него не выдержало сердце.

В Сургуте у пассажирского самолета выключился двигатель при посадке

На первых кадрах, снятых очевидцами, видно, что лайнер полыхает во время сильного дождя и грозы. Судя по появившимся в сети переговорам пилотов и диспетчера, эвакуация пассажиров началась еще до прибытия пожарных. Каждый понимал, что действовать надо максимально быстро. В итоге тушили Boeing четыре пожарных расчета аэропорта. Огонь был ликвидирован буквально за восемь минут.

Эвакуация была проведена тоже за считаные минуты. Накал эмоций в этот момент трудно представить. Разумеется, выведенным из самолета людям потребовалась психологическая помощь.

Когда туристы увидели возгорание, конечно, без суматохи не обошлось. По словам очевидцев, кто-то пытался бежать, даже перепрыгивая через сиденья... Но паники удалось избежать.

Компенсация - до 2 миллионов

Спасенных пассажиров сначала разместили в аэропорту, а затем всех пожелавших направили в гостиницу в Имеретинской низменности, где предложили горячее питание.

Прибывший на место ЧП министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что людям дали возможность вернуться в столицу на поезде.

Пассажиры также могут получить компенсацию. После лечения им нужно обратиться за страховыми выплатами. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, для их получения надо предоставить в страховую компанию "Сургутнефтегаз" документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медзаключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Размер компенсации - до двух миллионов рублей, он зависит от тяжести травм.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о последствиях убийства Захарченко
Ростуризм сможет исключать недобросовестных туроператоров из реестра
Началась расшифровка "черных ящиков" пострадавшего в Сочи Boeing
ДНР: Киев готовит наступление с использованием западных наемников
Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара