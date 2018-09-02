Посадка Boeing-737-8AS авиакомпании "ЮТэйр" производилась в сложных метеоусловиях в ночное время в аэропорту Сочи, констатировали в Росавиации. Были сильные порывы ветра и дождь. А значит, снижена видимость и сцепление со взлетно-посадочной полосой.

"Черные ящики" заговорили

Следствие, как положено, рассматривает несколько версий: от погодных условий, неисправности техники до человеческого фактора. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

По данным следователей, уже допросили пилотов, сотрудников аэропорта и наземных служб. К тому же в местном аэропорту, а также во аэропорту Внуково, откуда вылетел Boeing, и в компании "ЮТэйр", прошла выемка нужных для разбора инцидента документов.

Диспетчерские службы, аэропорт и компанию проверяет не только следователи, но и специалисты Ространснадзора и Росавиация на предмет соблюдения всех норм и правил. Расследованием всех обстоятельств и причин происшествия занимается специальная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей, аэропорта Сочи, авиакомпании "ЮТэйр".

Межгосударственный авиационный комитет тоже приступил к расследованию причин авиаинцидента. Самописцы с борта самолета сняты и переданы специалистам для расшифровки. Так как в кабине экипажа не было пожара, "черные ящики" находятся в хорошем состоянии.

Сели в грозу

Если восстанавливать цепочку событий, то при первом заходе на посадку из-за непогоды экипаж ушел на второй круг.

В тот момент шел ливень категории "опасное явление" (за час выпало 66,2 миллиметра осадков), а также дул шквалистый ветер 23 метра в секунду, и начиналась гроза, рассказала замначальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.

Слаженная работа оперативных служб в аэропорту Сочи помогла избежать жертв среди пассажиров и экипажа

После приземления во время пробега по полосе самолет выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы, отмечается в сообщении Росавиации. По сути ему просто не хватило полосы для того, чтобы затормозить.

И еще сыграл роль эффект аквапланирования, то есть самолету не за что было зацепиться, он просто скользил, как по маслу. А скорость у него, скорее всего, была не менее 200 километров в час, предполагают эксперты. Что как раз и привело к тому, что он пробил заградительные сооружения полосы и съехал в реку.

Самолет получил значительные повреждения, возник пожар. У него был поврежден левый двигатель и крыло.

Огонь сбили за 8 минут

Слаженная работа оперативных служб в аэропорту помогла избежать жертв среди пассажиров и экипажа Boeing. Из 170 находившихся в момент ЧП на борту помощь медиков понадобилась 18, которые все же успели за 17-минутную эвакуацию вдохнуть угарного газа.

Как позже стало известно, в ходе спасательной операции умер сотрудник аэропорта - руководитель комплексной смены Владимир Бегиян. Это он первым пришел на помощь пострадавшим. Владимир проработал в аэропорту Сочи более 33 лет. По предварительным данным, у него не выдержало сердце.

На первых кадрах, снятых очевидцами, видно, что лайнер полыхает во время сильного дождя и грозы. Судя по появившимся в сети переговорам пилотов и диспетчера, эвакуация пассажиров началась еще до прибытия пожарных. Каждый понимал, что действовать надо максимально быстро. В итоге тушили Boeing четыре пожарных расчета аэропорта. Огонь был ликвидирован буквально за восемь минут.

Эвакуация была проведена тоже за считаные минуты. Накал эмоций в этот момент трудно представить. Разумеется, выведенным из самолета людям потребовалась психологическая помощь.

Когда туристы увидели возгорание, конечно, без суматохи не обошлось. По словам очевидцев, кто-то пытался бежать, даже перепрыгивая через сиденья... Но паники удалось избежать.

Компенсация - до 2 миллионов

Спасенных пассажиров сначала разместили в аэропорту, а затем всех пожелавших направили в гостиницу в Имеретинской низменности, где предложили горячее питание.

Прибывший на место ЧП министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что людям дали возможность вернуться в столицу на поезде.

Пассажиры также могут получить компенсацию. После лечения им нужно обратиться за страховыми выплатами. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, для их получения надо предоставить в страховую компанию "Сургутнефтегаз" документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медзаключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Размер компенсации - до двух миллионов рублей, он зависит от тяжести травм.