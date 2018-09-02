Появилось видео стрельбы по полицейским на Урале

Сегодня в г. Краснотурьинске 40-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья «Вепрь» и ранил в ногу сотрудника полиции.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Ружьё направлено на экспертизу pic.twitter.com/U7G07VoIz3 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2 сентября 2018 г.

Следственный комитет России опубликовал видео стрельбы в городе Краснотурьинске Свердловской области. В результате этого получил ранение полицейский.

Сообщение о стрельбе с балкона многоквартирного дома поступило в местный отдел МВД утром 2 сентября. На место происшествия выехал наряд полиции. По прибытии правоохранителей стрелок открыл прицельный огонь по патрульной машине и ранил в бедро прапорщика, старшего группы немедленного реагирования. Полицейский доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет, стрелявший задержан.

40-летний мужчина открыл огонь из охотничьего карабина "Вепрь" по офису охранного предприятия, находящегося через дорогу, с работниками которого у подозреваемого возник конфликт, рассказали в ГУ МВД по региону. Дома у задержанного, помимо карабина, нашли травматический пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос об аресте подозреваемого. Ружье отправлено на экспертизу, - добавили в региональном управлении СК РФ.

Отметим, что уралец также успел попортить пулями фасад дома напротив, изрешетить припаркованную у него "Волгу" и пробить полицейский УАЗ.