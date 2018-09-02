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02.09.2018 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео стрельбы по полицейским на Урале

Текст: Антон Валагин

Следственный комитет России опубликовал видео стрельбы в городе Краснотурьинске Свердловской области. В результате этого получил ранение полицейский.

Сообщение о стрельбе с балкона многоквартирного дома поступило в местный отдел МВД утром 2 сентября. На место происшествия выехал наряд полиции. По прибытии правоохранителей стрелок открыл прицельный огонь по патрульной машине и ранил в бедро прапорщика, старшего группы немедленного реагирования. Полицейский доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет, стрелявший задержан.

40-летний мужчина открыл огонь из охотничьего карабина "Вепрь" по офису охранного предприятия, находящегося через дорогу, с работниками которого у подозреваемого возник конфликт, рассказали в ГУ МВД по региону. Дома у задержанного, помимо карабина, нашли травматический пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос об аресте подозреваемого. Ружье отправлено на экспертизу, - добавили в региональном управлении СК РФ.

Отметим, что уралец также успел попортить пулями фасад дома напротив, изрешетить припаркованную у него "Волгу" и пробить полицейский УАЗ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео
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