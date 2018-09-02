Уралец открыл стрельбу с балкона и ранил полицейского

В городе Краснотурьинске на севере Свердловской области утром произошло ЧП. 40-летний мужчина начал стрелять с балкона своей квартиры. После прибытия вызванных на место происшествия сотрудников полиции он продолжил стрелять, но уже по ним.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, по машине, на которой приехали полицейские, было произведено несколько прицельных выстрелов, одним в левое бедро был ранен старший группы немедленного реагирования, по званию - прапорщик. Его отправили в больницу, а коллеги вскоре задержали стрелявшего.

По данным полиции, им оказался 40-летний местный безработный, у него изъяли карабин "Вепрь" 12 калибра и травматический пистолет. По предварительной версии, у мужчины вспыхнул конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, расположенного в здании напротив от его дома. По офису ЧОПа мужчина и открыл стрельбу незадолго до приезда наряда полиции.

Сейчас сотрудники МВД выясняют обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.