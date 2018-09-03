Мосгорсуд 3 сентября рассмотрел жалобы на продление ареста братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемым в создании организованной преступной группы, растратах и в крупном мошенничестве.

Оба фигуранта громкого дела остались недовольны решением Тверского районного суда Москвы, который еще 1 августа удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест братьям на три месяца - до 5 ноября.

Есть в этом уголовном деле и третий фигурант - глава компании "Интекс" Артур Максидов. Он также обвиняется в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. И находится, как и братья, в СИЗО "Лефортово".

Магомеду Магомедову также предъявлено обвинение по статье "Незаконный оборот оружия". При обыске у него нашли три пистолета.

Дело ведут представители следственного департамента МВД России. По данным следователей, обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. А возглавляли эту криминальную группу руководители холдинговой группы компаний "Сумма", как считает следствие, и в первую очередь - Зиявудин Магомедов. Речь идет о растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей. Максидов подозревается в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Эксперты оценивают состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводят ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала "Форбс", представляют один из богатейших семейных кланов.

Все три фигуранта уголовного дела были арестованы в конце марта в Москве.

Суд наложил обеспечительный арест на две квартиры, четыре машины, доли в уставных капиталах компаний. В пресс-службе Тверского суда столицы пояснили, что всего постановлений об аресте активов Магомедовых было 27 и вынесены они были еще в апреле. На 14 постановлений о наложении ареста поданы апелляционные жалобы.

Выступивший в суде следователь уточнил, что ходатайствовать о продлении сроков содержания под стражей его вынуждает "особая сложность расследования дела". Например, из-за того, что бизнес братьев Магомедовых строился на офшорных компаниях, следствие направило запросы в ряд стран: Кипр, Багамы, Британские и Виргинские острова. Ответ, по словам следователя, может идти оттуда более трех месяцев.

Кроме того, запросы были отправлены в Абхазию и Южную Осетию.

Также в деле есть лица, которые скрываются от правосудия.Следователь уточнил, что "контролировавшие офшорные компании Нагапов и Кочетов на данный момент объявлены в международный розыск и находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов".

По словам следователя, также "установлено значительное количество имущества, находящегося во Франции".