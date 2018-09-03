Новости

МИД РФ призвал ОЗХО опубликовать доклад по инциденту с химоружием в Сирии 22:00
Футболисты сборной удивили Черчесова подарочными "усами" на тренировке 21:40
Ростуризм исключил "Натали Турс" из Реестра туроператоров 21:27
Порошенко рассказал, когда расторгнет Договор о дружбе с РФ 21:21
"Спартак" включил Романа Еременко в состав на Лигу Европы 21:08
Орнелла Мути хочет получить гражданство России 20:46
Россия готова поставлять ракетные двигатели во все страны мира 20:43
Солдаты застрелили палестинца при нападении на еврейского поселенца 20:16
Законопроект о поддержке социального бизнеса станет приоритетом ГД 20:04
Цены на бензин в Москве вновь выросли 19:59
Норвежская лыжница умерла во время гонки 19:45
В России выросли ставки по вкладам 19:23
Рогозин: Обшивку "Союза" могли намеренно повредить в космосе 19:10
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в метро 19:06
В Госдуме предложили Порошенко исключить из Конституции Украины Крым 18:40
Шуфутинский допустил мысль о дуэте с Гречкой или Монеточкой 18:24
В Госдуме прокомментировали план Порошенко о российском флоте в Крыму 18:22
В Петербурге 20 неизвестных обстреляли ночной клуб 18:19
Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста 18:14
Лукашевич: Убийство Захарченко нанесло удар по Минскому процессу 18:14
Московские врачи удалили у пациента опухоль весом больше 20 кг 18:14
Танцующие полицейские из Сибири умилили пользователей соцсетей 18:12
В Анапе мужчина сорвался с горы во время селфи 18:10
Минсельхоз не будет вводить ограничения на экспорт зерна 18:07
МИД РФ: Сроки возобновления группы РФ и США по антитеррору не определены 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно
Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Какие новые законы ожидают автовладельцев
Какие новые законы ожидают автовладельцев
03.09.2018 21:31
Рубрика: Происшествия

А деньги ищут

Братья Магомедовы сидят под арестом законно
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7658 (195)
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрел жалобы на продление ареста братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемым в создании организованной преступной группы, растратах и в крупном мошенничестве.

Оба фигуранта громкого дела остались недовольны решением Тверского районного суда Москвы, который еще 1 августа удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест братьям на три месяца - до 5 ноября.

Есть в этом уголовном деле и третий фигурант - глава компании "Интекс" Артур Максидов. Он также обвиняется в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. И находится, как и братья, в СИЗО "Лефортово".

Мосгорсуд отказал Магомеду Магомедову в жалобе на арест имущества

Магомеду Магомедову также предъявлено обвинение по статье "Незаконный оборот оружия". При обыске у него нашли три пистолета.

Дело ведут представители следственного департамента МВД России. По данным следователей, обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. А возглавляли эту криминальную группу руководители холдинговой группы компаний "Сумма", как считает следствие, и в первую очередь - Зиявудин Магомедов. Речь идет о растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей. Максидов подозревается в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Эксперты оценивают состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводят ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала "Форбс", представляют один из богатейших семейных кланов.

Все три фигуранта уголовного дела были арестованы в конце марта в Москве.

Суд наложил обеспечительный арест на две квартиры, четыре машины, доли в уставных капиталах компаний. В пресс-службе Тверского суда столицы пояснили, что всего постановлений об аресте активов Магомедовых было 27 и вынесены они были еще в апреле. На 14 постановлений о наложении ареста поданы апелляционные жалобы.

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-мэра Владивостока

Выступивший в суде следователь уточнил, что ходатайствовать о продлении сроков содержания под стражей его вынуждает "особая сложность расследования дела". Например, из-за того, что бизнес братьев Магомедовых строился на офшорных компаниях, следствие направило запросы в ряд стран: Кипр, Багамы, Британские и Виргинские острова. Ответ, по словам следователя, может идти оттуда более трех месяцев.

Кроме того, запросы были отправлены в Абхазию и Южную Осетию.

Также в деле есть лица, которые скрываются от правосудия.Следователь уточнил, что "контролировавшие офшорные компании Нагапов и Кочетов на данный момент объявлены в международный розыск и находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов".

По словам следователя, также "установлено значительное количество имущества, находящегося во Франции".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: На военкора напали в Донецке в прямом эфире Первого канала
Ростуризм исключил "Натали Турс" из Реестра туроператоров
Рогозин: Обшивку "Союза" могли намеренно повредить в космосе
ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко
В Госдуме предложили Порошенко исключить из Конституции Украины Крым