Около тысячи осужденных получили сроки до десяти суток колонии

Неожиданный поворот судебной практики: в колонии-поселения стали поступать люди со сроками в несколько дней. Осужденный может проделать долгий путь, чтобы отсидеть... один-два дня.

Согласно судебной статистике, за год приговоры до 10 суток получили около тысячи человек. Подчеркнем: речь не об административном аресте, знаменитых 15 сутках. Нет, люди получают сроки по уголовным статьям и едут в колонии. В прошлом году в колонии-поселения прибыли 142 человека со сроками в 1 (один!) день. Еще 86 осужденных приехали в колонии на два дня. Приговоры со сроками от 3 до 10 суток получили еще 754 человека.

Первая (и почти правильная) реакция экспертов на цифры: такого быть не должно, ведь минимальный срок в Уголовном кодексе - два месяца. Да, все так. Но люди, приезжающие в колонии "до вечера", не выдумка, и, как ни парадоксально, судебной ошибки тут нет. Маленькие сроки получаются при пересчете гуманных наказаний на лишение свободы, если человек уклонился от мягкого наказания.

Допустим, ему назначили обязательные работы, он потрудился немного и исчез. Надоело по вечерам красить заборы. В таком случае уголовно-исполнительная инспекция оформит материалы для суда, и осужденному заменят наказание на более строгое, вплоть до лишения свободы.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году 16,1 тысяче осужденных обязательные работы были заменены лишением свободы. Когда суд изначально приговаривает осужденного к лишению свободы, то меньше, чем два месяца, назначить не может. Однако в данном случае лишение свободы назначается не сразу, а взамен чего-то, и при пересчете получаются совсем мизерные сроки.

Например, если человек получил 300 часов обязательных работ, из них никак не получатся два месяца колонии. Попадают в колонии также осужденные, не сумевшие (или не захотевшие) добросовестно отбыть иные альтернативные наказания: ограничение свободы, исправительные работы или оплатить штраф. В итоге за год более 6 тысяч осужденных получили срок до месяца колонии-поселения (включая ту тысячу, что приехала на срок до 10 дней). Еще 6 тысяч получили сроки от одного месяца до двух.

142 человека получили за год срок - 1 день в колонии-поселении, 86 осужденных приехали в колонии на 2 дня

"Необходимо тщательно изучить ситуацию и выработать решение проблемы, а в том, что это проблема, нет сомнений, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Вряд ли можно назвать нормальной ситуацию, когда человек, уклонившийся от отбытия альтернативного наказания, в качестве более строгой меры получает поездку за государственный счет, чтобы провести несколько дней в общежитии колонии-поселения. Здесь важно соблюсти баланс: наказание не только должно быть неотвратимым, но и способствовать исправлению и дальнейшей социализации человека. Применяемые меры должны быть законными, справедливыми и, конечно, ни в коем случае не жестокими".

Подчеркнем: людей в таком случае не берут под конвой и не везут этапом. Им выдают деньги для покупки билета на поезд, они самостоятельно его покупают, добираются до колонии-поселения, которая может быть в другом городе за несколько сотен или даже тысяч километров. Там ночуют и едут назад. Также поездом за казенный счет.

"АЮР готова предоставить свой экспертный потенциал для разработки соответствующих предложений", говорит Владимир Груздев.

Решением проблемы, как полагает член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев, может стать применение ареста. "Такое наказание предусмотрено в Уголовном кодексе, но оно является недействующим и не назначается, - поясняет он. - Возможно, стоит ввести эту норму в действие, предусмотрев, что арест назначается в тех случаях, когда срок составляет менее двух месяцев". Он подчеркивает, что все необходимо просчитать, в том числе затраты. "Применение ареста позволит достичь целей, которые преследуются при замене альтернативного наказания на более строгое, - говорит Дмитрий Гулиев. - Осужденный должен понимать, что если не выполнит условия гуманного наказания, то потом ему придется пожалеть, мягко с ним не поступят".

Есть и другое предложение: прописать в законе, что при замене альтернативного наказания на лишение свободы или принудительные работы, срок не может быть меньше двух месяцев.

Досье "РГ"

В некоторых случаях при замене альтернативного наказания суды назначают осужденным принудительные работы. Это наказание начало применяться в прошлом году, его отбывают в исправительных центрах. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в течение 2017 года в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием, а также замены наказания более строгим в исправительные центры для принудительных работ прибыли 45 осужденных со сроком наказания до 2 месяцев. В 2018 году (по данным на 1 мая) таких осужденных было уже 53. В том числе в прошлом году 38 осужденных получили срок принудительных работ до 1 месяца (в этом году, по данным на 1 мая - 20 человек), 13 - со сроком до 10 дней (в 2018 году, на 1 мая - 10 осужденных).