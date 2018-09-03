В понедельник в Смоленск прибыла делегация из Варшавы - представители национальной прокуратуры Польши, военной жандармерии и авиаспециалисты. Все они ведут расследование авиакатастрофы польского борта номер 1, произошедшей в апреле 2010 года. Правда, официальное расследование ведет все-таки Следственный комитет России, поскольку трагедия произошла на российской территории. При этом российские следователи-криминалисты сопровождают польских коллег и активно помогают им в их работе.

"В рамках очередного запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета России совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение 8 лет назад, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - В ходе работы следователи-криминалисты применят современную технику, позволяющую, в том числе, сделать сферическую панораму объектов".

Взаимодействие, по ее словам, как и прежде, идет на высоком профессиональном уровне.

Вместе с тем основная работа по уголовному делу об авиакатастрофе уже выполнена, и российским следователям картина произошедшего апрельским утром 2010 года возле военного аэродрома "Смоленск Северный" абсолютно ясна. "У российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения о приближении земли и привели к трагедии", - рассказала Светлана Петренко.

Комплексная авиационно-техническо-психологическая судебная экспертиза установила, что первое столкновение самолета с верхушкой дерева произошло на высоте около 11 метров. После этого произошло столкновение левого полукрыла с березой, что привело к отрыву значительной части левой консоли крыла. Эти повреждения привели к вращению самолета и падению на землю через несколько секунд в перевернутом положении.

Отмечается, что материалы уголовного дела составляют более 700 томов. По делу допрошено более 500 свидетелей, осмотрено более 17 тысяч вещественных доказательств, среди которых различные фрагменты самолета, предметы и документы на русском и на польском языках, проведено полторы тысячи судебных экспертиз. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек.

Первое столкновение самолета Ту-154М с верхушкой дерева произошло на высоте около 11 метров

Несмотря на это, польские авиаэксперты тщетно пытаются найти следы взрывчатки. Кстати, осенью 2016 года польские власти, шокировав всю международную общественность, даже пошли на эксгумацию тел погибших в авиакатастрофе. Однако никаких следов взрывчатых веществ так и не обнаружили.

Российские эксперты объясняют вновь возникший интерес польского следствия к обломкам самолета политическими изменениями. В Польше изучение обстоятельств катастрофы изначально взял на себя национальный комитет по расследованию авиационных происшествий во главе с министром внутренних дел Ежи Миллером. В июле 2011 года этот комитет представил доклад, в котором утверждалось, что причиной крушения стал спуск самолета ниже разрешенной минимальной высоты, в результате чего он врезался в дерево и рухнул на землю. В выводах комиссии также подчеркивалось, что взрыва на борту не было.

А в 2016 году польские власти вдруг объявили о намерении пересмотреть результаты завершившего в 2011 году технического расследования, и создать собственную подправительственную комиссию "по повторному расследованию" смоленской катастрофы. С тех пор данная комиссия, которую возглавляет бывший министр обороны страны Мачеревич, выпустила ряд отчетов с собственными выводами, в которых в качестве основной высказывается версия о том, что польский борт номер один потерпел крушение из-за серии запланированных взрывов на борту самолета или иными словами из-за "терактов".

"Следствием тщательно проверялась версия о взрыве на борту самолета. Однако многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и обломках самолета отсутствуют", - заявила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России.

Кстати, для специалистов, знающих законы физики и аэродинамики, совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва на борту быть не могло.

Польский вектор восприятия авиакатастрофы резко изменился после смены власти в Польше. В 2015 году на политический олимп пришла находившаяся до этого в оппозиции партия "Закон и справедливость", которую возглавляет брат погибшего польского президента Ярослав Качиньский. Именно с этого момента тему смоленской трагедии резко стали политизировать. Польша начала обвинять Москву в попытках ограничить доступ к обломкам самолета, хотя сейчас поляки осматривают обломки самолета уже в 12-й раз.

Кроме того, поляки стали активно разыгрывать карту невозвращения Польше обломков Ту-154. Якобы Россия боится их выдать и что-то скрывает. Но, согласно всем международным нормам, обломки - это вещественные доказательства, и пока следствие не завершено, они должны находиться в распоряжении российских следователей.

Напомним, самолет Ту-154М ВВС Польши с президентом республики Лехом Качиньским на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года при попытке зайти на посадку на аэродром "Смоленск-Северный". Летчик отказался уйти на дополнительный аэродром, как ему советовали из-за плохих погодных условий российские авиадиспетчеры. Кроме того, МАК установил, что в кабине пилотов находился командующий польскими ВВС Анджей Бласик, который требовал от экипажа садиться именно в Смоленске.

В авиакатастрофе погибли все, кто летел в самолете: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, среди которых были чиновники высшего уровня и военное командование страны, а также ряд общественных и религиозных деятелей. Делегация летела из Варшавы в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте Катынского расстрела польских офицеров.

