МВД подтвердило убийство полицейского в Москве

МВД официально подтвердило убийство сотрудника полиции в Москве. Сегодня ночью на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в полицейского, который от полученного ранения скончался. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. В Москве и в области объявлен план "Сирена".

Разыскивается мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка.