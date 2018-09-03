Сотрудник полиции был убит в московском метро

Неизвестный застрелил находившегося на службе сотрудника полиции в Москве. Инцидент произошел на станции "Курская" Кольцевой линии Московского метрополитена.

Страж порядка повел задержанного правонарушителя в туалет. Вскоре после этого раздался выстрел. Смерть полицейского наступила от огнестрельного ранения в голову, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Злоумышленник выстрелил в жертву из своего пистолета.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Ведутся его поиски. В Москве и в области объявлен план "Сирена". Разыскивается мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения. Был одет в куртку, синие джинсы и серую кепку.

По словам собеседника агентства, трагизм ситуации заключается еще и в том, что убитый полицейский собирался увольняться из МВД. "Это была его последняя рабочая смена", - рассказал он.