В Москве ликвидировали лабораторию по производству наркотиков

Наркополицейские в подмосковном городе Королеве задержали двоих жителей города Люберцы: 25-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Пара подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- При проведении личного досмотра у злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом - амфетамином, общей массой свыше 700 граммов, - сообщила Петрова.

В дальнейшем события развивались так: оперативники при поддержке бойцов СОБР в результате проведения комплекса мероприятий установили и задержали в Москве 28-летнего уроженца Северного Кавказа. Именно он, как оказалось, незаконно изготавливал ранее изъятые наркотики.

"В ходе обыска по месту временного проживания злоумышленника сотрудники полиции обнаружили подпольную лабораторию по производству наркотиков. Изъято около 1,5 килограмма порошкообразного вещества, предположительно являющегося амфетамином, а также вещества и предметы, используемые для его приготовления. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - чуть позже рассказала Петрова.

Следственным управлением УМВД возбуждены уголовные дела по двум статьям УК: незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков и незаконные производство, сбыт или пересылка запрещенных веществ. Санкции данных статей предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 15 и 20 лет соответственно.