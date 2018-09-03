В Подмосковье 6-летний мальчик утонул в ванне

В подмосковном городе Пушкино дома трагически погиб 6-летний мальчик. По предварительным данным, он утонул во время купания в ванне.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, трагедия произошла вчера. В квартире мальчик был со своей мамой. Когда сын пошел купаться, женщина отправилась по делам на кухню. В какой-то момент в ванной стало тихо. Женщина побежала в комнату и увидела погибшего ребенка.

Все обстоятельства смерти мальчика выяснятся во время доследственной проверки. Сотрудники СК назначили судебно-медицинскую экспертизу.