Во Владимирской области убили мать пятерых детей

Следствие в городе Вязники Владимирской области возбудило дело по факту убийства матери пяти детей. Предполагаемый убийца покончил с собой.

Во Владимирской области нашли бездыханное тело 26-летней матери пяти детей. По предварительным данным, женщину задушили. Как сообщает региональное Следственное управление СКР, женщина жила в квартире со своим братом и пятерыми маленькими детьми. Минувшим летом он познакомилась в интернете с 28-летним мужчиной. Пара некоторое время переписывалась, а затем у них состоялись две встречи. После этого многодетная мать рассказала брату, что не хочет продолжать отношения со своим ухажером.

Надеясь на взаимность, 31 августа мужчина приехал в Вязники, где пробыл целый день и остался на ночь.

- Утром 1 сентября брат женщины сварил кофе и направился в комнату сестры пригласить на завтрак, где обнаружил ее без признаков жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, явилась асфиксия, - сообщили в СК.

Вызванные на место происшествия силовики объявили подозреваемого в розыск.

- Ночью 2 сентября мужчина нанес себе ножевое ранение. Через непродолжительное время он скончался в местной больнице, - уточнили в СК.

Пятерых детей погибшей матери временно передали на попечение бабушки и родного отца, который приехал из Нижнего Новгорода.