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03.09.2018 08:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

Текст: Александр Мелешенко

Мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро минувшей ночью, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро Курская. В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", - рассказала она.

Напомним, преступление произошло в ночь на понедельник на станции метро "Курская". Полицейский был смертельно ранен в результате выстрела из огнестрельного оружия. Информация об обстоятельствах происшествия разнится - в частности, СМИ сообщали, что подозреваемый мужчина был остановлен для проверки документов.

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По последним сообщениям ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейский был убит из собственного табельного оружия, которое преступник бросил на месте. Ранее сообщалось, что выстрел был произведен из оружия подозреваемого. В городе после происшествия был введен план "Сирена".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Правительство Министерство внутренних дел Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
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