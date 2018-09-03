Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

Мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро минувшей ночью, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро Курская. В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", - рассказала она.

Напомним, преступление произошло в ночь на понедельник на станции метро "Курская". Полицейский был смертельно ранен в результате выстрела из огнестрельного оружия. Информация об обстоятельствах происшествия разнится - в частности, СМИ сообщали, что подозреваемый мужчина был остановлен для проверки документов.

По последним сообщениям ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейский был убит из собственного табельного оружия, которое преступник бросил на месте. Ранее сообщалось, что выстрел был произведен из оружия подозреваемого. В городе после происшествия был введен план "Сирена".