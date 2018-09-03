На Камчатке возбудили уголовное дело о крупной взятке экс-чиновника

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя Департамента градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (пункт "в" части 4 статьи 290 УК РФ). Мужчину подозревают в получении миллиона рублей в качестве взятки.

По версии следователей, в 2013 году, когда подозреваемый еще занимал высокую должность, к нему обратилась женщина-коммерсант и предложила вознаграждение за решение о предоставлении ее организации в аренду земельного участка, расположенного по улице Высотная краевого центра. Экс-чиновник на незаконную сделку согласился.

О преступлении стало известно благодаря материалам, собранным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Совместно с коллегами из регионального УФСБ они задержали обвиняемого в Краснодарском крае, где он проживал в последнее время, и доставили на Камчатку.

Теперь мужчине грозят суд и приговор от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом. Такое же наказание может получить и женщина, в отношении которой возбуждено дело о даче взятки (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Расследование продолжается.