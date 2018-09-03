Опубликовано видео крупного ДТП под Самарой с пятью погибшими

В Сети появилось видео с ДТП на трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе Самарской области, в результате которого погибли пять человек.

Авария произошла 1 сентября. На видео видно, как Toyota выехала на встречную полосу и врезалась на большой скорости в грузовик Volvo. Затем на разбитый автомобиль налетела еще одна попутная машина. Тем временем большегруз от столкновения перевернулся на бок и столкнулся с внедорожником Mitsubishi с прицепом.

В результате ДТП погибли пять человек, и серьезно пострадал водитель Toyota.