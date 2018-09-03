Под Ульяновском двухлетний ребенок утонул в канализации

Вечером 2 сентября в селе Канадей Николаевского района Ульяновской области двухлетний малыш погиб, упав во время прогулки в сливную яму во дворе собственного дома. Информацию об этом распространила региональная прокуратура.

По факту гибели ребенка ведомство проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Как уже удалось установить, погибший ребенок воспитывался в многодетной семье. По предварительной версии, в момент трагедии мать малыша была занята другим ребенком, поэтому погибший временно остался без присмотра. Канализационный колодец не был оборудован ни крышкой, ни каким-либо еще запорным устройством