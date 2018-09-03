Крупный штраф заплатит житель Стерлитамака, посадивший личный вертолет около жилого дома.

Выявить нарушителя помогло видео, который один из горожан выложил в соцсетях. На нем видно, как вертолет приземляется между многоэтажкой и автомобильной стоянкой. В поле зрения попал и сам пилот. По словам местных жителей, мужчина занимается перевозкой VIP-клиентов. Как сообщили "РГ" в Приволжской транспортной прокуратуре, данный инцидент тут же стал объектом проверки.

Выяснилось, что на вертолете мужчина перевозил из Уфы в Стерлитамак несовершеннолетнего сына своего знакомого. Все документы у пилота и его воздушного судна оказались в порядке. Однако кое-чего мужчина все-таки не учел: действующие федеральные правила использования воздушного пространства РФ предусматривают необходимость предварительного согласования посадки воздушного судна в городской черте с органом местного самоуправления населенного пункта. Но пилот вертолета Robinson R44 с администрацией Стерлитамака это не согласовал. Соответственно приземление его было незаконным. В результате "парковку" вертолета у жилого дома отнесли к административному правонарушению.

Учитывая, что вертолет находится в частной собственности физлица, транспортная прокуратура передала все материалы проверки в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО.

- По результатам их рассмотрения пилот привлечен к административной ответственности за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства. Ему выписан штраф 25 тысяч рублей, - уточнила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.