В Перми более 100 домов остались без горячей воды

В центре Перми из-за аварии отключены от горячего водоснабжения 117 объектов, в том числе 109 жилых домов.

Как пояснили в администрации города Перми, сегодня на перекрестке улиц Пермская и Газеты "Звезда" произошла авария - порыв трубы теплосетей. Очевидцы происшествия наблюдали фонтан горячей воды высотой несколько метров. Чуть позже видеозапись с места происшествия была размещена в социальных сетях.

В настоящий момент на месте аварии работают две ремонтные бригады ресурсоснабжающей организации. Восстановить подачу горячей воды потребителям планируется сегодня во второй половине дня.

