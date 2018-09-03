В Саратовской области в ДТП пострадало семь человек

В Саратовской области в ночь с воскресенья на понедельник при столкновении двух автомашин пострадало семь человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, микроавтобус Nissan Urvan столкнулся с грузовиком ГАЗ-2705 на трассе Саратов – Озинки в Энгельсском районе Саратовской области. По предварительным данным ДТП произошло по вине 52-летнего водитель микроавтобуса, который допустил столкновение с другой машиной.

В результате пострадали сам водитель микроавтобуса и шестеро его пассажиров. Всем была оказана медицинская помощь, водителя и двух пассажиров пришлось госпитализировать.