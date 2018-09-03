При столкновении автомобиля и поезда в Забайкалье погиб человек

В Забайкалье на станции Атамановка примерно в половину восьмого утра местного времени (1:30 мск) грузовой поезд сбил легковой автомобиль на переезде. В ДТП погиб водитель машины. Двое пассажиров, в том числе ребенок, получили серьезные травмы.

По данным пресс-службы ЗабЖД, водитель машины выехал на пути перед приближающимся локомотивом.

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - отметили в пресс-службе.

По сведениям минздрава Забайкалья, ребенок находится в реанимации краевой детской клинической больницы в тяжелом состоянии. Взрослый пассажир госпитализирован в краевую больницу в Чите. Его состояние медиками оценивается как средней степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Известно, что переезд не регулировался. По данным железной дороги, поезд, попавший в аварию, задержался на 1 час и 15 минут, на 27 минут опоздала электричка. Других задержек поездов из-за ЧП не было.