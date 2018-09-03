Суды стали наказывать посетителей за неправильную одежду

В Кочубеевском районе Ставропольского края посетитель местного суда заработал штраф после того, как попытался войти в здание суда в одежде, оголяющей плечи.

Судебный пристав сделал нарушителю несколько замечаний и попросил жителя Кочубеевского района привести свой внешний вид в порядок. В ответ гражданин начал хамить и бросил ручную кладь возле стола представителей власти. В какой-то момент, осознав, что перегнул палку, а может, побоявшись осложнений, мужчина все-таки признал свою вину.

За нарушение правил поведения в суде гражданина оштрафовали на 500 рублей.

В принципе человека можно понять: летом, которое наконец прошло, столбик термометра иногда переваливает отметку в 30 градусов. Ходить в деловом костюме в это время не особо приятно, и многие переходят на легкий стиль.

Но в судах ни вольности с законом, ни вольности с одеждой недопустимы - это жесткое правило. Практически в каждом суде приняты регламенты, устанавливающие в том числе требования к внешнему виду посетителей.

Например, в правилах Кочубеевского районного суда Ставропольского края сказано: "Запрещается доступ и нахождение в здании, служебных помещениях Кочубеевского районного суда Ставропольского края лицам с животными, в одежде, напоминающей пляжный гарнитур, в шортах, одежде, оголяющей плечи, а также имеющей глубокие вырезы декольте, в грязной обуви или босиком, в одежде, издающей стойкий неприятный запах, с признаками или в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, с агрессивным поведением, несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, если они не являются участниками судебного процесса".

В принципе правила поведения к посетителям судов по всей стране едины, в регламентах прописаны примерно одни и те же требования. Одежда должна быть чистой, аккуратной и не отвлекающей от судопроизводства. Жара, по мнению судей, еще не повод явиться в суд в шортах и сланцах. Вызывающие наряды в суде, как и в любом другом государственном учреждении, неуместны.

Мужчина пришел в суд в одежде, оголяющей плечи, и начал хамить приставам, остановившим его на входе

Но ,что любопытно, по сообщению пресс-службы Кочубеевского районного суда, в джинсах, и даже - рваных, в зал судебных заседаний придти можно. Что не запрещено, то разрешено.

Несколько расширенный перечень формы одежды содержится в регламенте Арбитражного суда Калининградской области (15 июля 2011 г.). Запрещено находиться в "одежде, не соответствующей деловому стилю, соответствующему статусу судебного учреждения (спортивной одежде, шортах, сланцах, мини-юбках и коротких платьях, длина которых выше колен более чем на 10 сантиметров), в любой прозрачной одежде либо в одежде и с предметами, не отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям".

Но такой формализм не всегда уместен. Вспоминается случай из зарубежной практики. В 2010 году женщина не попала на слушания по поводу своего же дела о нарушении ПДД. А всего лишь потому, что пришла в здание суда в шлепанцах. За это ее не пустили в суд, а за "неявку" наложили штраф. И не за то, что такой внешний вид оскорблял представителя власти, а за то, что такая обувь… нарушала тишину в суде, издавая "шлепающий" звук. Ведь снаружи-то был предупреждающий знак о соблюдении тишины. Однако стоит заметить, что за последние годы меняется "судебная мода". Если в 90-е большинство мужчин были в костюмах и с галстуками, то сейчас таких уже не так много. И в жаркую пору, например, вовсе не обязательно явдяться в суд рубашке с длинным рукавом, допустимо и с коротким.