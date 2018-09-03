Под Петербургом подросток погиб на сгоревшем квадроцикле

В Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием подростка на квадроцикле.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, трагедия случилась накануне поздно вечером в Зеленогорске на пересечении Красноармейской улицы и Приморского шоссе.

Как отмечают в госавтоинспекции, светофора на этом перекрестке нет. Авария произошла в 22.25. 17-летний юноша на квадроцикле сначала врезался в легковую иномарку Kia, а потом его отбросило на обочину. Квадроцикл влетел в придорожное дерево и вспыхнул.

В результате ДТП подросток погиб на месте. По факту аварии начата проверка.