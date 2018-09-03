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03.09.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом школьник нашел череп с золотыми зубами

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Следователи начали проверку по факту обнаружения подростком неизвестных останков в Петродворцовом районе, сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

В Ленобласти пострадавший в ДТП провел четыре дня рядом с погибшим

По предварительной информации, мальчик забрел на территорию заброшенного здания бывшего пионерского лагеря "Экран", расположенного на Ораниенбаумском шоссе и нашел кости умершего человека.

Сигнал в полицию поступил накануне вечером. На место немедленно выехали правоохранители и обнаружили останки скелета - таза, ребра и черепа (с несколькими золотыми коронками). В настоящее время все останки доставлены в морг, следком начал доследственную проверку для принятия решения о необходимости возбуждения дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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