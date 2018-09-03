Под Петербургом школьник нашел череп с золотыми зубами

Следователи начали проверку по факту обнаружения подростком неизвестных останков в Петродворцовом районе, сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

По предварительной информации, мальчик забрел на территорию заброшенного здания бывшего пионерского лагеря "Экран", расположенного на Ораниенбаумском шоссе и нашел кости умершего человека.

Сигнал в полицию поступил накануне вечером. На место немедленно выехали правоохранители и обнаружили останки скелета - таза, ребра и черепа (с несколькими золотыми коронками). В настоящее время все останки доставлены в морг, следком начал доследственную проверку для принятия решения о необходимости возбуждения дела.