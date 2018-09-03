Новости

Цены на бензин в Москве вновь выросли 19:59
Норвежская лыжница умерла во время гонки 19:45
В России выросли ставки по вкладам 19:23
Рогозин: Обшивку "Союза" могли намеренно повредить в космосе 19:10
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в метро 19:06
В Госдуме предложили Порошенко исключить из Конституции Украины Крым 18:40
Шуфутинский допустил мысль о дуэте с Гречкой или Монеточкой 18:24
В Госдуме прокомментировали план Порошенко о российском флоте в Крыму 18:22
В Петербурге 20 неизвестных обстреляли ночной клуб 18:19
Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста 18:14
Лукашевич: Убийство Захарченко нанесло удар по Минскому процессу 18:14
Московские врачи удалили у пациента опухоль весом больше 20 кг 18:14
Танцующие полицейские из Сибири умилили пользователей соцсетей 18:12
В Анапе мужчина сорвался с горы во время селфи 18:10
Минсельхоз не будет вводить ограничения на экспорт зерна 18:07
МИД РФ: Сроки возобновления группы РФ и США по антитеррору не определены 17:50
Видео: На военкора напали в Донецке в прямом эфире Первого канала 17:42
Военные расскажут иностранным атташе о целях учений "Восток-2018" 17:33
Названы самые распространенные автомобили в России 17:31
В Москве введен план "Перехват" после разбоя в Чертанове 17:30
ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко 17:29
Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве в честь Маккейна 17:24
Путин наградил экс-тренера сборной России по хоккею Знарка 17:22
В Петербурге Володарский мост отремонтируют за 17,5 млн рублей 17:18
Путин наградил пакистанских спасателей 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут телеканалы на текущей неделе
Что покажут телеканалы на текущей неделе
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Какие новые законы ожидают автовладельцев
Какие новые законы ожидают автовладельцев
03.09.2018 18:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге 20 неизвестных обстреляли ночной клуб

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства стрельбы возле дома №60 по Лиговскому проспекту. Там располагается ночной клуб "Цоколь" и очевидцы сообщают, что "группа крепких парней выстрелами решила выразить свою позицию по поводу музыкального репертуара заведения".

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", нападавших ищут.

Суд арестовал подростков за бесчинства в Таврическом саду

- Это случилось незадолго до начала выступления группы Truckdrivers, посетители собрались у клуба, образовалась небольшая очередь. Вдруг появилась группа примерно из 20 молодых людей достаточно крепкого сложения. Они стали что-то кричать и посетители устремились в клуб, - рассказал "РГ" очевидец случившегося.

По его словам, далее молодые люди у входа в клуб распылили перцовый баллончик, прозвучало несколько выстрелов из пневматического оружия. Тем не менее, никто из посетителей не пострадал. Также очевидец отметил, что на нападавших были надеты балаклавы и опознать их лица не представляется возможным.

Администрация клуба вызвала полицию, но к приезду стражей порядка, нападавшие скрылись.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что на клуб напали представители ультраправой молодежи, которым не чужда и идеология АУЕ. Причиной стало несогласие с музыкой, звучавшей в клубе.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко
Путин расширил перечень секретных данных
В Госдуме предложили Порошенко исключить из Конституции Украины Крым
В Кремле назвали условие улучшения отношений с ЕС
Умерла актриса Лидия Постникова