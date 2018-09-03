В Петербурге 20 неизвестных обстреляли ночной клуб

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства стрельбы возле дома №60 по Лиговскому проспекту. Там располагается ночной клуб "Цоколь" и очевидцы сообщают, что "группа крепких парней выстрелами решила выразить свою позицию по поводу музыкального репертуара заведения".

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", нападавших ищут.

- Это случилось незадолго до начала выступления группы Truckdrivers, посетители собрались у клуба, образовалась небольшая очередь. Вдруг появилась группа примерно из 20 молодых людей достаточно крепкого сложения. Они стали что-то кричать и посетители устремились в клуб, - рассказал "РГ" очевидец случившегося.

По его словам, далее молодые люди у входа в клуб распылили перцовый баллончик, прозвучало несколько выстрелов из пневматического оружия. Тем не менее, никто из посетителей не пострадал. Также очевидец отметил, что на нападавших были надеты балаклавы и опознать их лица не представляется возможным.

Администрация клуба вызвала полицию, но к приезду стражей порядка, нападавшие скрылись.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что на клуб напали представители ультраправой молодежи, которым не чужда и идеология АУЕ. Причиной стало несогласие с музыкой, звучавшей в клубе.