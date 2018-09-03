В Петербурге замглавы УФСИН будут судить за заказное убийство коллеги

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу завершило расследование в отношении замглавы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний и одного из фигурантов дела, возбужденного по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Согласно материалам дела в 2016 году высокопоставленный сотрудник УФСИН предложил знакомому совершить убийство одного из его подчиненных (начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства), чтобы скрыть целый ряд коррупционных преступлений. Соучастники обратились к третьему фигуранту, который достал пистолет Макарова с глушителем. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ,

Соучастник замглавы УФСИН под надуманным предлогом пригласил предполагаемую жертву на встречу и семь раз выстрелил в него в машине, припаркованной во Всеволожском районе Ленобласти. Пострадавшего успели доставить в больницу, но спасти не смогли - он скончался 7 марта прошлого года.

Сейчас материалы дела с собранной доказательной базой направлены в прокуратуру, откуда после утверждения обвинительного заключения должны попасть в суд для рассмотрения по сужеству. Отметим, что третий фигурант дела, раздобывший пистолет, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - его дело уже находится в суде.