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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поймали на слове

Жительницу Калининграда суд оштрафовал за клевету в соцсети
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7658 (195)
За публичные оскорбления в интернете калининградка отсудила у своей знакомой 30 тысяч рублей. Ответчица опубликовала пост о молодой женщине в открытой группе в социальной сети. В комментариях к своей же публикации она нелестно отозвалась об истице, обильно приправляя оскорбления матом.

Жертвой тролинга стала жительница Гвардейского района Наталья (имя изменено). Пост с нелицеприятными комментариями, доступный для просмотра любому пользователю сети, появился в марте этого года. За несколько дней оскорбительную публикацию просмотрели около шести тысяч человек.

Фото: PHOTOXPRESS
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Автор поста Валентина (имя изменено) сопроводила запись фотографией калининградки, хотя истица, как установил суд, не передавала своей знакомой этот снимок и не разрешала его использовать. Чуть позже лицо молодой женщины на фото скрыли, однако ее личность все равно можно было идентифицировать. Увидев пост, истица не растерялась, а отправилась к нотариусу. Специалист изучил оскорбительные записи и составил нотариальное удостоверение интернет-страниц. Оно и стало основным доказательством в судебном процессе.

Суд опирался на статью 150 Гражданского кодекса РФ. Там говорится, что достоинство личности, честь, доброе имя и другие личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, подлежат защите. При этом информация, которую распространила ответчица, порочила доброе имя калининградки, унижала ее как человека, как личность и как женщину, посчитала Фемида.

- Суд пришел к выводу, что Валентина должна нести ответственность за вред, причиненный истице, - рассказывает пресс-секретарь Гвардейского районного суда Ирина Политова. - И решил взыскать с Валентины в пользу Натальи компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и государственную пошлину - 300 рублей.

Как отмечает калининградский адвокат Антон Самоха, превратить обидный пост в доказательство, которое примет к сведению суд, можно и без похода к нотариусу. Все жертвы интернет-тролей вправе обращаться в прокуратуру.

Превратить обидный пост в доказательство, которое примет к сведению суд, можно и без похода к нотариусу

- Прокурор заверит скриншот интернет-страницы своей печатью, запротоколирует сведения, которые содержатся на этой странице, - поясняет Антон Самоха. - Если факт оскорбления подтвердится, вашему обидчику придется заплатить административный штраф. Для граждан он составляет от одной до трех тысяч рублей. А потом, получив в прокуратуре постановление об административном правонарушении, можно обращаться в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда. Постановление прокурора будет иметь такую же доказательную силу, что и нотариальное удостоверение, зато платить за первое не придется. А вот услуги нотариуса стоят недешево - около семи-восьми тысяч рублей за заверку одной интернет-страницы.

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По словам Антона Самохи, суды в последние годы все чаще становятся на сторону жертв оскорбительных высказываний. Вот только размер присуждаемого морального вреда, как правило, невелик, редко он превышает 10-15 тысяч рублей.

- Поэтому решение Гвардейского районного суда я бы назвал очень позитивным. Возможно, граждан, которые не станут терпеть оскорбления и решат наказать своих обидчиков рублем, после этого станет больше, - считает Антон Самоха.

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