Жительницу Калининграда суд оштрафовал за клевету в соцсети

За публичные оскорбления в интернете калининградка отсудила у своей знакомой 30 тысяч рублей. Ответчица опубликовала пост о молодой женщине в открытой группе в социальной сети. В комментариях к своей же публикации она нелестно отозвалась об истице, обильно приправляя оскорбления матом.

Жертвой тролинга стала жительница Гвардейского района Наталья (имя изменено). Пост с нелицеприятными комментариями, доступный для просмотра любому пользователю сети, появился в марте этого года. За несколько дней оскорбительную публикацию просмотрели около шести тысяч человек.

Автор поста Валентина (имя изменено) сопроводила запись фотографией калининградки, хотя истица, как установил суд, не передавала своей знакомой этот снимок и не разрешала его использовать. Чуть позже лицо молодой женщины на фото скрыли, однако ее личность все равно можно было идентифицировать. Увидев пост, истица не растерялась, а отправилась к нотариусу. Специалист изучил оскорбительные записи и составил нотариальное удостоверение интернет-страниц. Оно и стало основным доказательством в судебном процессе.

Суд опирался на статью 150 Гражданского кодекса РФ. Там говорится, что достоинство личности, честь, доброе имя и другие личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, подлежат защите. При этом информация, которую распространила ответчица, порочила доброе имя калининградки, унижала ее как человека, как личность и как женщину, посчитала Фемида.

- Суд пришел к выводу, что Валентина должна нести ответственность за вред, причиненный истице, - рассказывает пресс-секретарь Гвардейского районного суда Ирина Политова. - И решил взыскать с Валентины в пользу Натальи компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и государственную пошлину - 300 рублей.

Как отмечает калининградский адвокат Антон Самоха, превратить обидный пост в доказательство, которое примет к сведению суд, можно и без похода к нотариусу. Все жертвы интернет-тролей вправе обращаться в прокуратуру.

Превратить обидный пост в доказательство, которое примет к сведению суд, можно и без похода к нотариусу

- Прокурор заверит скриншот интернет-страницы своей печатью, запротоколирует сведения, которые содержатся на этой странице, - поясняет Антон Самоха. - Если факт оскорбления подтвердится, вашему обидчику придется заплатить административный штраф. Для граждан он составляет от одной до трех тысяч рублей. А потом, получив в прокуратуре постановление об административном правонарушении, можно обращаться в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда. Постановление прокурора будет иметь такую же доказательную силу, что и нотариальное удостоверение, зато платить за первое не придется. А вот услуги нотариуса стоят недешево - около семи-восьми тысяч рублей за заверку одной интернет-страницы.

По словам Антона Самохи, суды в последние годы все чаще становятся на сторону жертв оскорбительных высказываний. Вот только размер присуждаемого морального вреда, как правило, невелик, редко он превышает 10-15 тысяч рублей.

- Поэтому решение Гвардейского районного суда я бы назвал очень позитивным. Возможно, граждан, которые не станут терпеть оскорбления и решат наказать своих обидчиков рублем, после этого станет больше, - считает Антон Самоха.