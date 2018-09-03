Автомобиль с водителем утонул в астраханской реке Бузан

В Астраханской области водитель автомобиля Renault Logan вместе с машиной утонул в реке Бузан. На месте происшествия сотрудники полиции нашли пустую бутылку виски.

Как сообщает региональное управление МВД, о трагедии полицейским сообщил 41-летний житель Орла. По его словам, примерно в 22:45 поселке Белячий с берега в реку Бузан самопроизвольно съехал автомобиль.

В ходе проверки было установлено, что машину унесло по течению на 20 метров, и впоследствии она затонула на удалении шести метров от берега. Ориентировочная глубина в данном месте достигает десяти метров.

Поисками автомобиля и его водителя занимаются водолазы организации "Волгоспас". Полиция устанавливает личность владельца машины.