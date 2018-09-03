"Свидетели Иеговы" незаконно передали Дании землю в Астрахани

Кировский районный суд Астрахани признал недействительной сделку по отчуждению имущества, принадлежащего местному отделению запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, после принятия в 2017 году Верховным судом РФ решения о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России региональные структуры этой организации также подлежали расформированию.

А если общественное объединение ликвидируют по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", то имущество подлежит передаче в собственность государства.

Астраханские "Свидетели Иеговы" заключили договор с общественным объединением, зарегистрированным в Дании. Поэтому именно западной организации отошли два земельных участка, жилой дом и нежилое помещение. Прокуратура региона направила в суд иск о признании этой сделки недействительной.

Заявление надзорного органа удовлетворено в полном объеме. Незаконно переданное имущество подлежит передаче в собственность Российской Федерации.