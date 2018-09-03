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03.09.2018 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о ЧП с самолетом в Сочи будет расследовать СК РФ

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Сочи передали в центральный аппарат СК РФ. Соответствующее распоряжение дал в понедельник глава ведомства Александр Бастрыкин.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Погодные условия могли стать причиной жесткой посадки самолета в Сочи

Как уже писала "РГ", инцидент с жесткой посадкой воздушного судна, выкатыванием его за пределы взлетно-посадочной полосы и возгоранием одного из двигателей произошел в ночь на первое сентября. В результате ЧП пострадали 18 человек.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

- В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб, - рассказали в СК РФ.

Напомним, следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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