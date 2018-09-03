Жительница Нижнего Тагила, решив судиться со страховой и управляющей компаниями, оказалась втянутой в еще один судебный процесс - со своим юристом. По закону о правах потребителей она отсудила у адвоката 40 тысяч рублей за некачественную услугу.

Тагильчанка Ольга обратилась к екатеринбургскому адвокату после пожара в 2014 году: при тушении ее квартиру затопило, страховщики не торопились компенсировать убытки, УК не собиралась делать ремонт. Юристку она выбрала, соблазнившись интернет-рекламой и, к сожалению, не обратив внимания на отзывы клиентов, которые советовали не связываться с этой компанией. Женщина заплатила за услуги, но так и не получила компенсации.

После двух лет волокиты Ольга самостоятельно обратилась в суд с иском к своему адвокату, требуя вернуть 42 тысячи рублей как излишне уплаченные по договору юридических услуг (за представительство в суде, который так и не состоялся). И суд взыскал 42 тысячи рублей в пользу пострадавшей клиентки плюс штраф (21 тысячу) по закону о правах потребителей. Апелляция судебное решение не изменила.

По данным Свердловского Роспотребнадзора, число жалоб на юристов-аферистов за последний год выросло более чем в три раза. "Как правило, они действуют по одной схеме, - объясняет юрист Олег Гусев. - Людей просят подъехать на "бесплатную очную" консультацию, обещают златые горы, уговаривают заключить договор на оказание услуг, а после оплаты теряют интерес к делу".