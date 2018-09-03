Тюменскую ферму оштрафовали за свалку трупов животных‍

В Тюменской области сельскохозяйственное предприятие получило штраф размере 520 000 рублей за несанкционированный сброс останков и трупов животных близ деревни Тетеркино Омутинского района.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, свалку обнаружили в ходе проверки по соблюдению ветеринарно-санитарного законодательства. Подобный способ избавления от биоотходов является нарушением, так как их необходимо сжигать на утилизационных заводах или же производить захоронения в специально отведенных местах (иначе свалка может стать средой для размножения вирусов и бактерий).

Прокуратура возбудила административные дела в отношении организации и главного ветеринарного врача фермерского предприятия (ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ) - штраф в размере 500 000 рублей и 20 000 рублей соответственно.

На данный момент сброс биоотходов в неположенном месте прекращен.