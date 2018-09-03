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03.09.2018 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области трое детей пострадали от хлопка газа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В поселке Южный Степной в Челябинской области выясняют обстоятельства хлопка газа в частном доме, от которого пострадали трое детей в возрасте пяти, девяти и 15 лет. Пострадавшие госпитализированы.

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- Хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения произошел в одном из частных домов поселка в три часа дня, - сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по региону. - В результате разрушена веранда дома площадью 14 квадратных метров. По предварительным данным, к ЧП привела детская шалость.

В момент хлопка на веранде находились трое детей, по всей видимости, затеявших игру вблизи газового баллона. Они получили травмы различной степени тяжести. К счастью, взрыва и разгерметизации газового оборудования не произошло. Дом остался не поврежден.

На месте происшествия работают 12 спасателей и пять единиц техники, отметили в МЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах
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