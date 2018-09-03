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03.09.2018 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Сургута устроил стрельбу у кафе

Текст: Мария Гафурова

В Сургуте возле кафе на улице Маяковского произошла стрельба.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ХМАО, двое местных жителей решили выяснить отношения. Случилось это накануне. Во время перепалки один из них воткнул другому нож в ягодицу. Его оппонент, в свою очередь, не обращая внимания на ранение, попытался догнать нападавшего. Вытащив травматический пистолет, он несколько раз выстрелил в воздух.

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К прибытию следственно-оперативной группы участники потасовки успели скрыться с места происшествия. Личности нарушителей установили, их задержали и доставили в отделение полиции.

Оказалось, инцидент у кафе стал продолжением конфликта между мужчинами 1987 и 1994 года рождения, который начался ранее, 31 августа, когда в драке старший сломал младшему челюсть.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по факту применения оружия (ч.1 ст.213 УК РФ) и нанесения травмы второму участнику драки (ст.112 УК РФ). Тяжесть вины второго фигуранта, всадившего в оппонента нож, будет определена после судебно-медицинской экспертизы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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