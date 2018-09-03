Житель Тюмени получил срок за песню в соцсетях

Жителя Тюмени осудили за песню, призывающую к межнациональной розне. Аудиозапись с крамольным содержанием была размещена на его странице в социальной сети "ВКонтакте", открытой для всеобщего просмотра.

Как сообщает пресс-служба Тюменского районного суда, текст композиции косвенно призывает уничтожать народы Кавказа и Средней Азии, а так же возбуждать вражду и ненависть к мусульманам. В связи с этим, мужчине предъявили обвинение по части 1 статье 282 УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком полтора года условно, с испытательным сроком на год.

Свою вину обвиняемый полностью признал.

Между тем

Как ранее писала "РГ", на одной из пресс-конференций спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением переформатировать и гуманизировать применение данной статьи, поскольку эта практика "очень вульгаризирована". Статья 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" предусматривает ответственность за лайки и репосты сообщений определенного содержания в соцсетях, в связи чем в последнее время возросло количество исков, связанных с обвинением в экстремизме. Валентина Матвиенко отметила, что данный вопрос нужно уточнить юридически.