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03.09.2018 21:01
Рубрика: Происшествия

Срок под запись

В тюрьмах введут видеорегистраторы новой модели
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7658 (195)
Тюремное ведомство усилит видеоконтроль в казенных домах. Видеорегистраторы новой модели нельзя будет ни отключить, ни "подчистить". Более того, все видеосети мест не столь отдаленных будут контролироваться Москвой. Местное начальство никак не сможет их скорректировать.
Записи о применении силы и специальных средств в учреждениях ФСИН будут храниться вечно. Фото: Photoxpress Записи о применении силы и специальных средств в учреждениях ФСИН будут храниться вечно. Фото: Photoxpress
Записи о применении силы и специальных средств в учреждениях ФСИН будут храниться вечно. Фото: Photoxpress

О подробностях новых мер сообщил агентству ТАСС заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.

Поводом для усиления контроля за действиями сотрудников исправительных учреждений стали громкие события в одной из ярославских колоний: в СМИ попала видеозапись, как сотрудники учреждения избивают заключенного.

Это была "воспитательная работа", чтобы сиделец лишний раз не качал, как говорится, права.

"По факту незаконного применения к осужденному сотрудниками ИК-1 физической силы и специальных средств расследуется уголовное дело, и оценку в итоге даст суд, - сказал Валерий Максименко. - Все 18 сотрудников, запечатленных на видео, были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей и уволены из рядов уголовно-исполнительной системы".

Фото: РИА Новости
Около тысячи осужденных получили сроки до десяти суток колонии

Как выяснилось, наличие видеорегистраторов на мундирах сотрудников вовсе не спасает от подобных происшествий. В "нужный" момент глазки камер просто отключаются и ничего не фиксируют. Почему на этот раз видео, не предназначенное для посторонних, не было уничтожено, а, наоборот, попало в прессу - отдельная история. Но чрезвычайное происшествие стало поводом для серьезного разбирательства и в ярославской колонии, и в казенных домах по всей стране.

"В связи с тем, что исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне, директором службы принято решение об отмене результатов служебной проверки и назначении в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов комиссии дополнительной проверки представителями центрального аппарата ФСИН России, которая в настоящее время еще не завершена", - сказал Валерий Максименко.

Сотрудник будет получать в специальном отделе включенный регистратор без кнопки "выкл."

Все еще раз будет досконально проверяться. По словам заместителя главы ведомства, в распоряжении директора ФСИН, изданном после этой громкой истории, содержится целый комплекс мер, направленных на то, чтобы искоренить факты превышения полномочий сотрудниками в работе с наиболее сложными осужденными, которые за нарушения режима попадают в ШИЗО (штрафные изоляторы), помещения камерного типа и т.д.

"От начальников учреждений потребовали принять зачеты у сотрудников оперативных, режимных и воспитательных служб на знание требований закона, - сказал Валерий Максименко. - Психологам поручено провести тренинги на умение реагировать на провоцирующее поведение осужденных. К несению службы в запираемых помещениях должны назначаться только наиболее подготовленные сотрудники".

По поводу видеорегистраторов директором ФСИН дано указание ввести новые устройства. Главное, на них не будет кнопки "выкл.".

Фото: PHOTOXPRESS
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"При каждом учреждении будет специальный отдел, где видеорегистраторы будут храниться в опечатанном виде, - пояснил Валерий Максименко. - Сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день, пока он будет находиться в колонии, все его общение с заключенными, с другими сотрудниками, все, что он делает, будет записываться. Покидая колонию, он сдает регистратор, инженер переносит видеозапись на сервер, и она будет храниться достаточно большой срок. А записи о применении силы и спецсредств будут храниться вечно. То есть и через десять лет поднимем видеозапись, если выявится нарушение".

Более того, по его словам, учреждения и территориальные органы будут лишены права администрировать компьютерные сети с видеозаписями.

"По распоряжению директора ФСИН до конца года мы сделаем так, что ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не сможет отключить видеозапись ни на одну минуту ни в одной колонии, ни в одном помещении, - сообщил он. - Все это будет замыкаться на центральный аппарат ФСИН. Технически такая возможность есть. Если где-то в каком-то помещении выключается видеокамера либо перестает работать, об этом сразу в режиме онлайн будет идти сигнал в центральный аппарат".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Министерство юстиции Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
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