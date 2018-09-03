В тюрьмах введут видеорегистраторы новой модели

Тюремное ведомство усилит видеоконтроль в казенных домах. Видеорегистраторы новой модели нельзя будет ни отключить, ни "подчистить". Более того, все видеосети мест не столь отдаленных будут контролироваться Москвой. Местное начальство никак не сможет их скорректировать.

О подробностях новых мер сообщил агентству ТАСС заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.

Поводом для усиления контроля за действиями сотрудников исправительных учреждений стали громкие события в одной из ярославских колоний: в СМИ попала видеозапись, как сотрудники учреждения избивают заключенного.

Это была "воспитательная работа", чтобы сиделец лишний раз не качал, как говорится, права.

"По факту незаконного применения к осужденному сотрудниками ИК-1 физической силы и специальных средств расследуется уголовное дело, и оценку в итоге даст суд, - сказал Валерий Максименко. - Все 18 сотрудников, запечатленных на видео, были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей и уволены из рядов уголовно-исполнительной системы".

Как выяснилось, наличие видеорегистраторов на мундирах сотрудников вовсе не спасает от подобных происшествий. В "нужный" момент глазки камер просто отключаются и ничего не фиксируют. Почему на этот раз видео, не предназначенное для посторонних, не было уничтожено, а, наоборот, попало в прессу - отдельная история. Но чрезвычайное происшествие стало поводом для серьезного разбирательства и в ярославской колонии, и в казенных домах по всей стране.

"В связи с тем, что исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне, директором службы принято решение об отмене результатов служебной проверки и назначении в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов комиссии дополнительной проверки представителями центрального аппарата ФСИН России, которая в настоящее время еще не завершена", - сказал Валерий Максименко.

Сотрудник будет получать в специальном отделе включенный регистратор без кнопки "выкл."

Все еще раз будет досконально проверяться. По словам заместителя главы ведомства, в распоряжении директора ФСИН, изданном после этой громкой истории, содержится целый комплекс мер, направленных на то, чтобы искоренить факты превышения полномочий сотрудниками в работе с наиболее сложными осужденными, которые за нарушения режима попадают в ШИЗО (штрафные изоляторы), помещения камерного типа и т.д.

"От начальников учреждений потребовали принять зачеты у сотрудников оперативных, режимных и воспитательных служб на знание требований закона, - сказал Валерий Максименко. - Психологам поручено провести тренинги на умение реагировать на провоцирующее поведение осужденных. К несению службы в запираемых помещениях должны назначаться только наиболее подготовленные сотрудники".

По поводу видеорегистраторов директором ФСИН дано указание ввести новые устройства. Главное, на них не будет кнопки "выкл.".

"При каждом учреждении будет специальный отдел, где видеорегистраторы будут храниться в опечатанном виде, - пояснил Валерий Максименко. - Сотрудник, заступая на смену, будет получать у инженера уже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день, пока он будет находиться в колонии, все его общение с заключенными, с другими сотрудниками, все, что он делает, будет записываться. Покидая колонию, он сдает регистратор, инженер переносит видеозапись на сервер, и она будет храниться достаточно большой срок. А записи о применении силы и спецсредств будут храниться вечно. То есть и через десять лет поднимем видеозапись, если выявится нарушение".

Более того, по его словам, учреждения и территориальные органы будут лишены права администрировать компьютерные сети с видеозаписями.

"По распоряжению директора ФСИН до конца года мы сделаем так, что ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не сможет отключить видеозапись ни на одну минуту ни в одной колонии, ни в одном помещении, - сообщил он. - Все это будет замыкаться на центральный аппарат ФСИН. Технически такая возможность есть. Если где-то в каком-то помещении выключается видеокамера либо перестает работать, об этом сразу в режиме онлайн будет идти сигнал в центральный аппарат".