Леонид Ярмольник попросил уменьшить выплаты

Хамовнический районный суд Москвы продолжил рассмотрение иска Федеральной службы охраны к известному актеру театра и кино Леониду Ярмольнику на 834 тысячи рублей.

Эти деньги по иску спецслужбы должен выплатить артист, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии пострадали три автомобиля, в том числе "Мерседес" ФСО.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова сообщила, что артист был признан виновным в совершении административного правонарушения. В свою очередь актер подтвердил наличие к нему исковых заявлений. По словам Ярмольника, который участвовал в процессе, претензии представителей ФСО к нему появились далеко не сразу после аварии, которая произошла в 2016 году. А только спустя полтора года после ДТП.

В суде представитель спецведомства рассказал, что после аварии ФСО отремонтировала автомобиль за 1 миллион 233 тысячи рублей у официального дилера - компании "Авилон", с которой заключен государственный контракт.

Однако по страховым выплатам служба получила только 400 тысяч рублей. А в иске указана разница между затратами на ремонт и уже полученной суммой от страховщиков.

Адвокат Ярмольника попросил пойти на мировую с ФСО и разрешить выплатить истцу прямо в зале суда 310 тысяч рублей вместо требуемой суммы.

Сторона ФСО не согласилась пойти на мировую, требуя выплатить указанную в иске сумму.

В свою очередь адвокат актера настаивал в суде, что ремонт аналогичных повреждений в другом дилерском центре стоил бы в два раза меньше, и попросил уменьшить сумму взысканий.

Судья отложил принятие решения по иску на 17 октября.