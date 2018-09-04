Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан останется под стражей

Новости

Семнадцать детей пострадали в ДТП на востоке Германии 13:16
В Калининграде начали выпуск нового Hyundai Santa Fe 13:10
Испания замораживает военные контракты с Саудовской Аравией 13:05
У актрисы Заворотнюк украли драгоценности из белого золота 13:05
Более 70 человек пострадали в результате тайфуна "Джеби" в Японии 13:01
Российских туристов ограбили на 1 млн долларов во французском аэропорту 12:58
Первоклассники Сургута получили дневники с неправильным гербом 12:51
В Якутске ввели в эксплуатацию новый водозабор 12:48
В Подмосковье жестоко убили пенсионерку 12:43
В Крыму пограничники задержали украинское рыболовецкое судно 12:43
На Алтае начали лепить снеговиков 12:43
В Госдуме прокомментировали возможный запрет российских СМИ на Украине 12:42
Видео: В Сочи из движущегося поезда выбросили пассажирку 12:42
Опубликована расширенная программа Московского финансового форума 12:41
Дело о взрыве в Дзержинске передали в главное следственное управление СК 12:36
В Польше произошел взрыв в торговом центре 12:32
Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве 12:31
Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко 12:30
Aurus нечаянно рассекретил внедорожник "Комендант" 12:28
В Краснодаре убийца бабушки и трех внуков получил пожизненный срок 12:21
Скончался один из лучших хоккеистов в истории "Трактора" 12:20
Лукашенко высказался за расширение делового партнерства с Вьетнамом 12:20
Один человек погиб и пять пострадали из-за тайфуна "Джеби" в Японии 12:18
США купили украинский радар 12:18
Сбербанк рассказал о приеме купюр в 5000 рублей в своих банкоматах 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно
Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Викторина: Что вы знаете об активном долголетии
Викторина: Что вы знаете об активном долголетии
04.09.2018 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан останется под стражей

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд на заседании в закрытом режиме признал законным постановление Лефортовского райсуда столицы о продлении ареста до 14 ноября обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Суд вынес приговор украинцу Сущенко за шпионаж

Бывшая топ-менеджер и член правления компании "Интер РАО" обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии. Она арестована и находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Адвокаты Цуркан просили Мосгорсуд изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. А вот следователь и прокурор настаивали на законности решения суда первой инстанции. Постановление Лефортовского суда Москвы от 10 августа оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Материалы этого дела засекречены. Следствие ведут сотрудники ФСБ. Известно, что Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК РФ. Завесу тайны немного приоткрыл ее адвокат. Он объяснил, что ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года, девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ФСБ определит, какую технику считать шпионской

По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну.

По данным из разных источников, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писали СМИ, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Свою вину Цуркан категорически отрицает и, опять-таки со слов защиты, считает, что уголовное дело "возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Шпионские скандалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение после убийства полицейского в московском метро
Трассу М-11 "Москва-Санкт-Петербург" полностью откроют в 2019 году
В Минкомсвязи призвали изменить закон о персональных данных
Рогозин исключил повреждение обшивки "Союза" метеоритом
Скончался один из лучших хоккеистов в истории "Трактора"