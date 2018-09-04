Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан останется под стражей

Мосгорсуд на заседании в закрытом режиме признал законным постановление Лефортовского райсуда столицы о продлении ареста до 14 ноября обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан.

Бывшая топ-менеджер и член правления компании "Интер РАО" обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии. Она арестована и находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Адвокаты Цуркан просили Мосгорсуд изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. А вот следователь и прокурор настаивали на законности решения суда первой инстанции. Постановление Лефортовского суда Москвы от 10 августа оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Материалы этого дела засекречены. Следствие ведут сотрудники ФСБ. Известно, что Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК РФ. Завесу тайны немного приоткрыл ее адвокат. Он объяснил, что ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года, девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений.

По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну.

По данным из разных источников, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писали СМИ, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Свою вину Цуркан категорически отрицает и, опять-таки со слов защиты, считает, что уголовное дело "возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности".