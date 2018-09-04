Под Курском из-за аварии без газа остались более 100 тысяч человек

На газопроводе в деревне Пасерково Курской области произошла ночью произошла авария.

Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго, там обнаружили разрыв трубы диаметром 500 миллиметров.

Из-за ЧП без газа остался город Железногорск - второй по величине населенный пункт области, где зарегистрированы более ста тысяч человек, а также градообразующее предприятие - Михайловский ГОК.

В настоящее время на месте порыва идут восстановительные работы, завершить их планируется к вечеру сегодняшнего дня.