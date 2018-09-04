Следователи предъявили обвинение 42-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который, по версии следствия, убил на станции метро "Курская" 23-летнего полицейского Андрея Райского. Ему вменили статью 317 Уголовного кодекса РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По ней предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

По данным следствия, поздно вечером в минувшее воскресенье в подсобном помещении на станции метро "Курская" обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Чуть ранее сотрудник полиции остановил мужчину азиатской внешности для проверки документов.

Во вторник была опубликована новая видеозапись, на которой видно, что полицейский выводит Муратова из вагона метро. Тот идет заметно пошатывающейся походкой. Затем Райский зачем-то заводит его в служебный туалет, расположенный в конце платформы за металлической дверью. Что там происходит в течение одной-двух минут, скрыто от камер видеонаблюдения. Затем видно, что из туалета выскакивает Муратов, при этом он не убегает наутек, а что-то подробно рассказывает подоспевшей уборщице. Затем подозреваемый скрывается, но уже утром в понедельник, когда отправляется на работу и спускается в подземку, его задерживают.

"С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы", - сообщили в Следственном комитете.

Сам подследственный продолжает утверждать, что не убивал полицейского. По его словам, в момент выстрела он уже находился за дверью и что там произошло, не знает. Тем не менее в туалете обнаружены следы борьбы.

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении Муратова меры пресечения. Вероятно, это будет заключение под стражу. Расследование продолжается. Следователям также предстоит выяснить, зачем полицейский повел задержанного в туалет, а не в отделение. Кстати, у Райского это было последнее дежурство, через 3 дня он выходил на гражданку.