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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги пропали в пути

Суд защитил клиента, с которого банк требовал возвращения кредита
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7659 (196)
Гражданское дело было рассмотрено судом Верховского района Орловской области в апелляционной инстанции. Ответчиком выступила местная жительница, которая несколько лет назад взяла потребительский кредит в банке, который в феврале 2016 года "лопнул". У него отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Функции конкурсного управляющего арбитраж возложил на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Она и подала иск от имени банка, потребовав расторгнуть с ответчиком договор кредитования и взыскать задолженность - всего около 43 тысяч рублей. Однако женщина иск не признала и заявила, что кредит уже погасила и предъявила платежные квитанции.

Выяснилось, что ранее банк заключил соглашение с одной из микрофинансовых организаций (МФО). Она была посредником - через ее кассу клиенты погашали взятые в банке кредиты.

Представители истца заявили, что микрофинансовая организация не перечислила полученные от ответчика деньги на счета банка. Поэтому кредит не может считаться погашенным, а договор кредитования - исполненным. Однако в суде было установлено, что женщина внесла в кассу МФО 24 платежа по графику, составленному для нее при получении кредита. Она выплатила всю сумму с учетом процентов. Судя по датам, просрочки не было. Куда они делись - это вопрос к МФО. Суд же решил, что заемщик не должен дважды погашать кредит. В том, что микрофинансовая организация не выполнила свои обязательства, его вины нет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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