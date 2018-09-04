Суд защитил клиента, с которого банк требовал возвращения кредита

Гражданское дело было рассмотрено судом Верховского района Орловской области в апелляционной инстанции. Ответчиком выступила местная жительница, которая несколько лет назад взяла потребительский кредит в банке, который в феврале 2016 года "лопнул". У него отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Функции конкурсного управляющего арбитраж возложил на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Она и подала иск от имени банка, потребовав расторгнуть с ответчиком договор кредитования и взыскать задолженность - всего около 43 тысяч рублей. Однако женщина иск не признала и заявила, что кредит уже погасила и предъявила платежные квитанции.

Выяснилось, что ранее банк заключил соглашение с одной из микрофинансовых организаций (МФО). Она была посредником - через ее кассу клиенты погашали взятые в банке кредиты.

Представители истца заявили, что микрофинансовая организация не перечислила полученные от ответчика деньги на счета банка. Поэтому кредит не может считаться погашенным, а договор кредитования - исполненным. Однако в суде было установлено, что женщина внесла в кассу МФО 24 платежа по графику, составленному для нее при получении кредита. Она выплатила всю сумму с учетом процентов. Судя по датам, просрочки не было. Куда они делись - это вопрос к МФО. Суд же решил, что заемщик не должен дважды погашать кредит. В том, что микрофинансовая организация не выполнила свои обязательства, его вины нет.