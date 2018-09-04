В Подмосковье задержан подозреваемый в серии квартирных краж

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого как минимум в семи квартирных кражах.

Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ставропольского края.

- Установлено, что злоумышленник путем повреждения стеклопакетов и подбора ключей незаконно проникал в квартиры граждан, откуда похищал денежные средства, ювелирные изделия, фотоаппаратуру и банковские карты, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативникам удалось установить личность подозреваемого. После чего его задержали по месту временного проживания в городском округе Мытищи. В ходе обыска полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества. В том числе несколько айфонов, мобильных телефонов, бумажников, в том числе явно дамских. Среди вещей обнаружены и отмычки для разных типов замков.

При этом сам подозреваемый утверждает, что ничего противоправного не совершал. Правда, о своей предыдущей судимости 2015 года тоже за кражу он также вспомнил с трудом, после многочисленных напоминаний.

- Правоохранителями доказана причастность подозреваемого к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей, - добавила Татьяна Петрова.

В отношении задержанного следственным управлением подмосковной полиции

возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок до 6 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД, за прошедшие полгода количество краж в России снизилось на 17 процентов. Впрочем, это по-прежнему довольно популярное преступление. Из зарегистрированных 1158 тысяч преступлений каждое 38-е - это квартирная кража.