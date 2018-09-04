В столовой санатория под Тверью нашли рыбу с мышьяком

В рыбе, входившей в меню тверского санатория, нашли повышенное содержание мышьяка.

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евышение токсичного элемента в пробе мороженой пикши выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в рамках государственного пищевого мониторинга. Экспертиза, в частности, показала, что содержание токсичного элемента в рыбе равно 8,6 мг/кг при установленной законодательством норме не более 5 мг/кг.

В лаборатории уточнили, что образец пикши для исследований был отобран в санатории, расположенном на территории Тверской области, а производитель рыбы - мурманское предприятие.

- Полученные результаты исследований размещены в системе раннего оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия соответствующих мер, - рассказали в лаборатории.