Из-за проливных дождей в Приморье нарушено транспортное сообщение

Сильные осадки в Приморском крае вызвали переливы дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Лазовском районе и на дороге в Преображение. Нет проезда по трассам Звездочка-Чистоводное и Сокольчи-Валентин. Нарушено транспортное сообщение на автомагистралях Уссурийского городского округа, Лазовского и Михайловского районов, а также на дороге Артем-Находка в районе Смоляниново, где поврежден мост. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

По-прежнему сложной остается обстановка в восьми муниципалитетах на юге Приморья: Хасанском, Пограничном октябрьском, Шкотовском и других. В северо-восточных районах края дождь продолжается, наблюдается подъем уровня воды в реках.

На юге региона интенсивность осадков снизилась. Дождевой фронт передвинулся на северную территорию. Поэтому на север в поселок Светлая Тернейского района для оказания помощи населению передислоцированы силы спасателей, сообщает пресс-служба администрации края.

"Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств в составе 4 138 человек, 1 479 единиц техники и 119 плавсредств", - отмечает первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Напомним, сильные дожди в регионе прошли под влиянием активного циклона, сместившегося с территории Китая и тайфуна JEBI.